Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Bayern erhöhte sich von rund 351.000 im Jahr 2011 auf etwa 417.000 im vergangenen Jahr. Dies liege aber vor allem daran, dass die Zahl der Kraftfahrzeuge in Bayern in dem Zeitraum um fast eineinhalb Millionen auf rund 10,2 Millionen im Jahr 2019 gestiegen sei.