München - Wie können die vielen, teils schweren oder gar tödlichen, Radunfälle reduziert werden? In der Stadtrats-Vollversammlung wird am heutigen Mittwoch über ein mehrteiliges Antragspaket zu dem Thema abgestimmt. Es geht dabei vor allem um die Unfälle, bei denen Radler im toten Winkel waren – 2018 gab es 395 solcher Unfälle, im Mai ist an der Corneliusbrücke ein elfjähriger Schulbub gestorben.