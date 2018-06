Steinmeier zeigte sich auch besorgt über die Zunahme von antisemitischen Vorfällen in Deutschland. "Und es bleibt unsere historische Verantwortung, für Verhältnisse zu sorgen, in denen in Deutschland niemand Angst haben muss, eine Kippa zu tragen oder seinen jüdischen Glauben auszuüben", sagte das Staatsoberhaupt. "Es gibt zwar Antisemitismus bei denen, die zugewandert sind. Aber im Kern ist Antisemitismus unser deutsches Problem."