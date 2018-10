Vorangegangen war ein Antrag der CSU, die ursprünglich den Konsum von Alkohol außerhalb von Freischankflächen ganz verbieten wollte. Nun also eine abgeschwächte Regel – ohne Stadtratsentscheidung. Kein Problem, findet CSU-Stadtratsfraktionschef Manuel Pretzl. "So wird niemand bestraft, der dort in Ruhe sein Feierabendbier trinken will", sagt er. "Aber es werden Auswüchse eingedämmt – mit Augenmaß."