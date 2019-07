Elfjährige in Obergiesing vergewaltigt

Am 25. Juni wurde ein elfjähriges Mädchen in der sogenannten Ami-Siedlung in Obergiesing vergewaltigt. Nach der Tat drohte er der Elfährigen mit dem Tod, sollte sie etwas sagen. DNA-Spuren am Tatort und an Körper und Kleidung der Schülerin sowie die Auswertung von Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn brachten die Ermittler schließlich zu Christoph K. Er wurde am vergangenen Donnerstag an seinem Arbeitsplatz festgenommen.