Das Kommissariat 13 (Brandfahndung) kam durch die Ermittlungen am Brandort zu dem Verdacht, dass die Explosion mit dem anschließenden Brand vorsätzlich herbeigeführt worden war - Brandstiftung also. Noch am Samstag wurde dann die 54-Jährige aus dem Landkreis Dachau mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Bei der Frau handelt es sich um eine Angestellte des Ladens.