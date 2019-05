Einzig Joshua Kimmich stimmte dem ehemaligen Bayern-Präsident weitesgehend zu: "Ich denke Franz Beckenbauer war ein Riesen-Spieler und -Trainer. Wenn er es so sagt, dann ist das eindeutig. In sehr vielen Spielen war das von uns zu wenig, gemessen an unserem eigenen Anspruch. Auch heute war das in der 2. Halbzeit viel zu wenig. Unterm Strich hatten wir in dieser Saison zu viele Spiele, in denen wir nicht am höchsten Leistungsniveau gespielt haben."