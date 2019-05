Archie: Hommage an Lady Diana?

Kein britischer Royal hieß zuvor so. Allerdings findet sich im Stammbaum von Harrys verstorbener Mutter Diana ein Vorfahr mit diesem Namen: Archibald Campbell, der neunten Earl von Argyll von Scotland. Er lebte von 1607 bis 1661. Weder Archie noch Harrison sind nach Angaben von Joe Little, Herausgeber des Magazins "Majesty", bislang als Namen in der königlichen Familie üblich gewesen. Völlig abwegig ist der Name aber nicht: 2017 stand Archie auf der Liste der populärsten Jungennamen in England und Wales auf dem 18. Platz.