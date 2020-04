München - Ein Familienvater aus Fürstenfeldbruck muss nach einer Hammer-Attacke auf seinen jungen Nachbarn und dessen Freunde drei Jahre und neun Monaten in Haft. Das Landgericht München II verurteilte ihn am Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Haft wegen versuchten Mordes gefordert, die Verteidigung auf eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten plädiert. Einer der drei jungen Männer hatte eine heftig blutende Wunde am Kopf erlitten.