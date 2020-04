Sendling - Am Montagmorgen ist ein Mobilkran in der Thalkirchner Straße umgestürzt. Der Kran sollte eigentlich bei Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus zum Einsatz kommen. Warum er umstürzte, ist aktuell noch unklar. Der Kran hatte Ziegel geladen, möglicherweise war die Last zu hoch.