Es wird nicht ruhig im britischen Königshaus. Das schwierige Verhältnis von Herzogin Catherine und Herzogin Meghan war schon oft Thema in den Medien. Schon zu Beginn, als Meghan an den royalen Hof kam, soll es den ersten Vorfall gegeben haben, erklärt Autor Tom Quinn jetzt in seinem neuen Buch "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle".