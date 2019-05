Urenkel der Queen Erstes Familienfoto mit Baby Sussex

Baby Sussex ist da - und alle Welt darf es sehen! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zeigen sich erstmals nach der Geburt ihres Sohnes am Mittwoch mit dem Baby. Auf den ersten Bildern, die in der St. George's Hall von Windsor Castle entstanden sind, trägt der Royal im hellgrauen Anzug das in eine weiße Decke gehüllte und mit Mützchen bedeckte Kind im Arm. Die frischgebackene Mutter steht in einem weißen, armfreien Mantelkleid neben ihm. Beiden ist die Freude über das neue Familienglück deutlich anzusehen.