"Gehöre ich dann zur Ü30-Fraktion?", fragte der Star des FC Bayern am Donnerstag im Mannschaftshotel am Tegernsee in die Runde? Müller lachte. "Ich habe mich ja vorher schon zu den Reifen gezählt", erklärte er weiter. Und überhaupt: "Meine Fitnesswerte sind immer noch konstant gut." Beruhigend.