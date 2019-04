Wer in einem der beiden Modelle unterwegs ist, registriert schnell die besonders direkt wirkende Lenkung, das Fahrwerk, das sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten erlaubt und die grundsätzlich sportliche, aber nicht brutal harte Abstimmung. Alfa Romeo hat in seine Flaggschiffe alles eingebaut, was schnell und sicher macht. Das reicht von der leichten Kardanwelle aus Kohlefasern über das noch mechanisch betätigte Sperrdifferenzial, die Lenkung mit unterschiedlichen Einschlagswinkeln für beide Vorderräder bis zum integrierten Bremssystem IBS.