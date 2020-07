Axel Schulz hatte als Schwergewichtsboxer drei Mal eine Hand am WM-Gürtel - die Niederlagen in den WM-Kämpfen gegen George Foreman, Francois Botha und Michael Moorer blieben in Erinnerung.

Der angebliche Verlierer ist inzwischen erfolgreicher Geschäftsmann, verkauft unter seinem Label eine Vielfalt von Produkten von der Grillsauce über Protein-Drinks bis zur Thüringer Bratwurst.

Lesen Sie hier: Nach "Kampf" mit ihrer Jeans - Wilde Baby-Gerüchte um Heidi Klum