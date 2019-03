Die Bedienung der wichtigsten Funktionen über den großen Touchscreen ist ganz Passat – allerdings mit Arteon-typischen Zutaten. So wurde die adaptive Dämpferregelung des Fahrwerks an eine etwas längere Leine gelegt. In der Einstellung individuell kann deshalb per Fingertipp je nach aktuellem Bedarf eine ganz besonders komfortable oder eine ganz besonders sportliche Abstimmung gewählt werden – und alle Zwischenstufen. Das macht, wie ausprobiert, bei langen Autobahn-Etappen (Komfort plus) und bei sehr schnellen Kurvenstrecken (Sport plus) nicht nur Sinn, sondern auch noch eine Menge Spaß.