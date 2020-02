Unterstützung nach "Megxit" Margot Robbie lädt Harry und Meghan zum Dinner nach L.A. ein

Die australische Schauspielerin Margot Robbie (28, "Once Upon A Time In... Hollywood") hat im Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" über Prinz Harry (35) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) gesprochen. "Ich kenne Prinz Harry schon eine Weile und er ist wirklich ein wunderbarer Mann." Robbie lernte den Royal laut "The Sun" 2015 bei einer Party von Model Suki Waterhouse (28) kennen. Die Entscheidung der Sussexes, England den Rücken zu kehren und fortan vor allem in Nordamerika zu leben, könne sie nur allzu gut nachvollziehen, so Robbie im Interview. Eine derart große Entscheidung falle einem nicht leicht, wie sie aus eigener Erfahrung wüsste.