Unterstützt er seine Heidi? "GNTM" 2019: Welche Rolle spielt Tom Kaulitz?

Als Challenge-Bewerter

Ein etwas kürzerer Auftritt könnte Tom Kaulitz auch in einer anderen Beurteilungs-Position gelingen. In ihrem "GNTM"-Alltag müssen sich die Kandidatinnen in den Coaching-Phasen auch kleineren Challenges stellen. Haben die Aufsicht der Challenges und die Ernennung der Siegerin in den vergangenen Staffeln meist die festen Juroren wie Thomas Hayo oder Wolfgang Joop (74) übernommen, ist diese Aufgabe in diesem Jahr noch vakant. Ein Kurzauftritt in der Modelvilla wäre für Tom Kaulitz also durchaus drin.