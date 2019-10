Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett, dass die Mietpreisbremse bis 2025 gilt. Außerdem sollen Mieter zuviel gezahlte Miete auch rückwirkend für bis zu zweieinhalb Jahre zurückbekommen. Auch Mieter, die sich nach einer Modernisierung die Miete nicht mehr leisten können, dürfen vom Vermieter nicht einfach auf eine kleinere Wohnung verwiesen werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch entschieden.

Unterschriften für Volksbegehren: Wie man mitmachen kann

Verfassungsrechtler sind in der Debatte um die Mietendeckel uneins. Neben der Gesetzgebungskompetenz der Länder sehen einige darin die Eigentumsrechte der Vermieter eingeschränkt. So auch die Münchner OB-Kandidatin Kristina Frank (CSU): "Deswegen teile ich zwar das Ziel des Begehrens im Grundsatz, den Weg dorthin lehne ich klar ab." Im Gegensatz zum Berliner Deckel sieht das Münchner Modell weder eine Mietpreissenkung noch eine Enteignung vor. Die Unterschriftenlisten für das Volksbegehren Mietenstopp liegen in den bayerischen Mietervereinen (in München in der Sonnenstraße 10, Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 Uhr bis 14 Uhr) sowie bei den Bündnispartnern aus. Online können die Listen unter www.mietenstopp.de angefordert werden.

Unterschreiben darf jeder, der in Bayern wahlberechtigt ist, einen deutschen Pass besitzt, mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Jahren seinen Hauptwohnsitz im Freistaat hat.

Die gesammelten Unterschriften sollen zu Beginn des Jahres 2020 an das Innenministerium übergeben werden.

