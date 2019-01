Weiter, so heißt es in dem Branchendienst, weise die letzte veröffentlichte Bilanz einen Kassenbestand und ein Guthaben von rund 200 Millionen Euro aus, dem gerade mal mickrige 13 Millionen Euro an Verbindlichkeiten gegenüberstünden. Kerngesund ist angesichts dieser Zahlen eine glatte Untertreibung. Ein Gutteil der Einnahmen werde im Fall Augustiner alljährlich an die Gesellschafter ausgeschüttet. So bleibe der durchaus heterogene Gesellschafterkreis "bei Laune".