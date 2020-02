1. Sechzigs Serie wächst: Nach dem 4:2 gegen Viktoria Köln in Daniel Bierofkas letztem Spiel und dem 1:0 in Halle unter Interimstrainer Oliver Beer stehen mit Köllner drei Dreier und fünf Remis zu Buche. Ergibt 14 Punkte in acht Spielen. Köllner dazu: "Ich bin froh, dass wir wieder so ein Spiel zeigen konnten."