"Emotionen gehören zum Fußball. Das ist aber aufs Schärfste zu verurteilen. Wir werden mit Effe sprechen. Angeblich sind davor ein paar unschöne Worte gefallen, die ich hier nicht wiedergeben will", meinte Löwen-Sportchef Günther Gorenzel bei "Magenta Sport" und erklärte auf Nachfrage zu besagten unschönen Worten: "Ich habe gehört, was davor auf dem Platz für Worte gefallen sind. Die will ich hier jetzt nicht wiedergeben, und die kann man natürlich nicht auf Bildern festhalten. Von dem her verstehe ich zum Teil die Emotionen. Es gehört aber auch dazu, dass wir die Emotionen kontrollieren und unsere Spieler diese im Griff haben."