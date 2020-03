"Ungewisse Zeiten" Coronavirus: Prinz Harry und Herzogin Meghan machen Mut

Eine "digitale Nachbarschaft"

So sei es derzeit unter anderem wichtig, dass man anderen mit "Empathie und Güte" entgegentrete. Die jungen Royals wollten dies für die kommenden Wochen zu ihrem "Leitprinzip" machen. Harry und Meghan wollen demnach unter anderem in den bevorstehenden Tagen und Wochen wichtige Informationen von Experten teilen und Einblicke in richtige Verhaltensweisen zum Schutz der eigenen Familie und von sich selbst posten. Außerdem würden sie mit Organisationen zusammenarbeiten, die sich um das psychische und emotionale Wohl anderer kümmern.