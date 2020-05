Schreyer gibt "mangelhafte Planungsqualität" in Riem zu

Das gibt auch Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) zu. Die erheblichen Verzögerungen würden sich vor allem durch eine "mangelhafte Planungsqualität" ergeben, schreibt sie in einer Antwort an Rinderspacher, die der AZ vorliegt. Bauministerin Schreyer beschreibt "Fehler im Planungsprozess, in dem die Grundwasserverhältnisse sowie die Speiseleitung der Oberleitungsanlage nicht ausreichend berücksichtigt wurden".