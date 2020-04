Besonders lange im Stau standen Auto- und Lastwagenfahrer den Angaben nach auf der Autobahn 3 mit 3.477 Stunden. Auch die Staus auf den Autobahnen 8 und 9 kamen auf eine Dauer von mehr als 3.000 Stunden. Hauptursache seien Unfälle und Baustellen, heißt es in der Anfrage. In den vergangenen beiden Jahren seien in Bayern rund 550 Millionen Euro investiert worden, um Staus zu vermeiden.