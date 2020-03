Und wer zahlt dafür? Harry und Meghan holen Spezialeinheit-Soldaten als Bodyguards

Wer soll das nur alles zahlen?

Das Ganze sei "nicht billig", wie ein Insider verraten haben soll. Bis zu umgerechnet 450 Euro könne einer der Leibwächter pro Tag kosten, "was sich schnell summieren wird, wenn sie rund um die Uhr ein Team engagiert haben." Die Rechnung werde sich auf "viele tausende Pfund" belaufen. Wie viele Leibwächter zu einem Zeitpunkt für sie arbeiten, werde davon abhängig sein, ob sie sich gerade in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles, auf Reisen oder in der Öffentlichkeit aufhalten.