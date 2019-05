1.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Neulich hat Holzapfel Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) getroffen und ihm die Karte gezeigt. Reiter hat ihn bestärkt, Anzeige gegen unbekannt zu erstatten – "allein schon wegen der Statistik homophober Straftaten", sagt Holzapfel. Also hat er sich am Dienstag in seinen pinkfarbenen Elektro-Smart gesetzt und ist zur Polizei-Inspektion 14 in die Beethovenstraße gefahren.

Nun läuft eine Strafanzeige wegen Bedrohung (§ 241 StGB) – zudem macht Holzapfel das Schreiben in der AZ öffentlich und lobt eine Belohnung aus: "Jemand könnte ja die Handschrift erkennen. Ich würde 1.000 Euro bieten für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Es ist ja eindeutig eine Bedrohung."

Hinweise nimmt die Polizei entgegen: Telefon: 29 100.

