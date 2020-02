Derzeit sucht Heidi Klum auf ProSieben wieder "Germany's Next Topmodel". In Folge fünf (27.02., 20.15 Uhr bei ProSieben) steht das große Umstyling an, doch auch Sie selbst hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder optisch verändert. Die AZ zeigt die Bilder ihrer beruflichen Karriere.