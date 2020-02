München - "Ich liebe meine Heimatstadt München", steht in dem Brief von OB-Kandidatin Kristina Frank (CSU). Im Anschluss beschreibt die 38-Jährige, wie ihrer Meinung nach "unsere Stadt aus der Balance gerät". Frank schreibt weiter: "Ich will wieder zurück zu der Gelassenheit, Neugier und Lebensfreude, die München immer ausgemacht hat" – und erklärt im Anschluss ihr Motto für die Kommunalwahl am 15. März: "Wieder München werden."