München - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Am Mittwoch wurde bekannt, dass Robert Lewandowski wechseln möchte – am liebsten noch in diesem Sommer. Sein Berater Pini Zahavi verkündete den Wechselwunsch seines Schützlings. Lewandowski würde eine neue Herausforderung suchen, so die offizielle Begründung. (Lesen Sie auch: Pina Zahavi: So tickt Lewandowskis Super-Berater)