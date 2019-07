Hofbräuhaus: Für Touristen und Münchner

In dem etwa 50 Quadratmeter großen Raum sollen die Gäste um Hochtische herum ein, zwei oder drei schnelle Bier trinken. In der Innenstadt gibt es sonst nur die Gassenschänke vom Bratwurst Glöckl am Dom – und die kennen meist nur Münchner, so versteckt liegt sie.

Beim Hofbräuhaus werden sich auch die Touristen in der Schänke drängen. Aber diese Mischung aus Münchnern und Touris macht ja auch den Charme des Hofbräuhauses aus.

