Das Prinzip ist recht schnell erklärt: Das System funktioniert mit einer Kamera und einem Bildschirm, der hinter der Ampel montiert wird. Geht jemand bei Rotlicht auf die Straße, wird das mittels Kamera registriert. Die Ampel-Anlage spielt dann ein Reifenquietschen ab – ganz so, als ob mehrere Autos scharf bremsen müssten. Dadurch erschrecken die Fußgänger, das entsprechende Gesicht der Passanten wird dann auf dem Bildschirm hinter der Ampel angezeigt, zusammen mit dem Slogan "Don't risk looking death in the face". Vorbild ist eine entsprechende Anlage in Paris.