Herzogin Meghan fühlt sich im Stich gelassen

Der Hintergrund: In einem Artikel des Klatschmagazins "Tatler" wurde behauptet, Kate fühle sich überarbeitet und müde, da sie durch den Megxit nun mehr royale Pflichten übernehmen müsse. Der Kensington Palast veröffentlichte daraufhin ein Statement, in dem es hieß, dass die Vorwürfe in dem Artikel "absurd und schlichtweg falsch" seien.