Nach den Eindrücken aus dem Trainingslager in Windischgarsten kann sich der Junglöwe sogar berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz bei den Giesingern machen. So ließ Bierofka in einer Trainingseinheit seine vermeintliche A-Elf gegen eine vermeintliche B-Elf spielen. Neben den absoluten Stammkräften wie Neu-Löwe Dennis Erdmann oder Sascha Mölders, gehörte auch Greilinger der A-Formation an.