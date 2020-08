Tierischer Überraschungsbesuch Herzogin Meghans Hunde crashen ihr Interview mit Gloria Steinem

Die Herzogin von Sussex, in weißem Komplett-Outfit und zwischenzeitlich mit einem Hut gekleidet, und die ganz in Schwarz gekleidete Aktivistin haben es sich in zwei Holzsesseln in einem Garten gemütlich gemacht. "Willkommen Zuhause", begrüßt Steinem die in ihre Heimat USA zurückgekehrte Ehefrau von Prinz Harry (35). "Es fühlt sich gut an, aus so vielen Gründen", entgegnet ihr Meghan. Die Frauen sprechen über die große Bedeutung von Wahlen und Steinem zeigt sich besorgt um die junge Generation, die immer weniger den Gang zur Urne unternimmt. Der Schwarz-Weiß-Clip zeigt zudem, welcher Überraschungsbesuch auf die beiden wartete: Meghans Hunde, Labrador Pula und Beagle Guy gesellten sich zu ihrer Besitzerin und legten sich vor ihr ins Gras.