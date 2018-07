Ganz so filigran wie auf den präsentierten Visualisierungen (siehe obiges Bild) käme das Ganze in der Realität aber nicht daher. Stützen, Gondeln und Gebäude wären sicherlich massiver. Auch weil die Bahn in einer so großen Höhe verlaufen müsste und "nicht vor den Wohnzimmerfenstern der Leute" verlaufen dürfe, wie Reiter sagte. (Lesen Sie hier den AZ-Kommentar: Seilbahn in München - Der Isarflieger)