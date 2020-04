Er sieht die Chance für junge Spieler, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren, aktuell "größer denn je. In den letzten ein, zwei Jahren sind die Jugendspieler durch den Campus und ihre individuelle Qualität definitiv mehr in den Fokus gerückt", so der ehemalige Mittelfeldspieler, der in der U19 unter anderem mit Joshua Zirkzee zusammengearbeitet hat.