Sängerin Sarah Lombardi (26) wird Jurorin in der nächsten Staffel von "Das Supertalent". Sie werde neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury sitzen, teilte der Sender RTL am Sonntagabend mit. Gemeinsam wollten die drei "das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent suchen". Die Castingshow wird laut RTL im August in Bremen aufgezeichnet. RTL plant die Ausstrahlung der 13. Staffel der Talentshowreihe ab September. Lombardi folgt auf Moderatorin Sylvie Meis (41), die in der 12. Staffel in der Jury mitgemacht hatte.