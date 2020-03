FC-Bayern-Spiele werden nicht gezeigt

Bayern-Fans kommen allerdings nicht in den Genuss, ihre Mannschaft spielen zu sehen. Die nächsten beiden Spiele der Münchner werden nicht in der Konferenz übertragen. Der Grund: Am kommenden Samstag spielt der FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr) auswärts bei Union Berlin. In der darauffolgenden Woche geht es für den derzeitigen Tabellenführer gegen Eintracht Frankfurt – allerdings erst am Sonntag.