TV-Doku "My Story" Thomas Markle rechnet mit Tochter Meghan und Prinz Harry ab

Die Verlobung wurde im November 2017 öffentlich verkündet. Die gestellten Fotos von Markle, die danach um die Welt gingen, habe er nicht wegen des Geldes machen lassen, sondern um sein Image zu verbessern. Ein Schuss, der nach hinten losging. Ein Trostpflaster: Er verdiene nach wie vor an den Bildern. Meghan und Harry hätten ihn wegen den Fotos angerufen, um die Wahrheit herauszufinden. Er habe Harry diesbezüglich am Telefon angelogen. "Darauf bin ich nicht stolz", gibt Markle zu. Die beiden seien "wütend" auf ihn gewesen, er wollte sich entschuldigen, bei der gesamten royalen Familie, doch sie hätten ihm gesagt, er solle es lassen.

Auf dem Weg zum Flughafen, wenige Tage vor der Royal Wedding im Mai 2018, erlitt Thomas Markle einen schweren Herzinfarkt. Er musste operiert werden und konnte nicht nach England fliegen. Meghan habe am Telefon geweint, als er ihr dies mitgeteilt habe. Harry habe ihm gesagt, das alles wäre nicht passiert, wenn er auf seinen Rat gehört hätte. "Ich empfand das als sehr unhöflich", erinnert sich Markle. Seine Antwort an Harry: "Es ist eine Schande, dass ich nicht gestorben bin, weil ihr beide so tun könntet, als wärt ihr traurig." Dann habe er einfach aufgelegt. Seitdem habe er weder mit den beiden gesprochen noch von ihnen gehört.

"Harry ist viel zu empfindlich"

Nach der Royal Wedding gab Markle ein Interview im britischen TV. Sein darin angesprochenes Gespräch mit dem Ehepaar sei eine glatte Lüge gewesen, das habe nicht stattgefunden. Markle erzählt, er sei "eifersüchtig" auf Prinz Charles (71) gewesen, dass dieser Meghan zum Altar geleiten durfte. Er habe deswegen sogar weinen müssen. Seine Anrufe nach der Hochzeit habe niemand mehr angenommen. Auch auf eine SMS, in der er schrieb, dass er gerne von ihr hören würde, habe Meghan nicht reagiert.

Markle klagt an, dass seine Tochter früher in öffentlichen Reden von ihm geschwärmt habe. Heute erwähne sie ihn nicht mehr, als würde er gar nicht existieren. Im August 2018 erhielt er schließlich einen Brief von der Herzogin von Sussex. Sechs Monate habe er ihn unter Verschluss gehalten. Als falsche Berichte über den Inhalt des Briefes aufkamen, habe er sich dazu entschlossen, Auszüge davon zu veröffentlichen. Im Oktober 2019 verklagten Harry und Meghan britische Medien wegen der Veröffentlichung des Briefes. "Harry ist viel zu empfindlich. Er ist nicht mehr 12 Jahre alt", kommentiert Thomas Markle das damalige Statement des Prinzen.

Der Vater von Herzogin Meghan schließt nicht aus, weitere Interviews und Geschichten für Geld zu machen. Er werde sich weiter verteidigen. Thomas Markle findet, nach allem, was er durchgemacht habe, schulden ihm die Royals sowie Harry und Meghan etwas. "Es ist Zeit, sich um Daddy zu kümmern", sagt er. Die Sussexes sehen das wohl anders. Von Meghans Schwangerschaft habe er aus dem Radio erfahren, das ersten Mal habe er seinen Enkel gesehen, als Harry und Meghan ihn der Welt präsentierten. Der Opa wünscht sich, dass Archie seine Nase habe, damit seine Eltern an ihn erinnert werden.

Thomas Markel rechnet nicht damit, in naher Zukunft noch einmal Kontakt zu seiner Tochter zu haben: "Sie könnten mich ein letztes Mal sehen, wenn sie mich im Boden versenken. Im Moment glaube ich nicht, dass sie begeistert wären, mich zu sehen oder mit mir reden wollen."