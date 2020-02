Hainer stellt sich auf zwei langfristige Widersacher ein. "Dortmund wird immer ein großer Konkurrent bleiben", sagte er, "ich bin aber auch davon beeindruckt, was in kurzer Zeit in Leipzig entstanden ist." Nach zuletzt sieben Titeln in Folge habe Hainer zu Trainer Hansi Flick gesagt: "Tu mir das nicht an, dass wir in meiner ersten Saison als Präsident nicht Meister werden."