DFB-Pokal lockt mit großen Prämien

Zwei Mal in Folge siegte der 1. FC Schweinfurt - und zog im Vorjahr nach einem Sieg gegen den SV Sandhausen sogar in die zweite Runde ein, in der gegen den späteren Cup-Sieger Eintracht Frankfurt Endstation war. In dieserm Jahr durfen die Unterfranken gegen den FC Schalke ran, was wieder ein ausverkauftes Stadion zur Folge hatte.