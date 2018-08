Quirin Moll: TSV 1860 mit gefühlter Pleite

Quirin Moll: "Solche Spiele sind wie eine gefühlte Niederlage. Dass du hier auswärts 2:0 vorne bist - besser kannst du es dir nicht aussuchen. Dann haben wir noch gute Kontermöglichkeiten, aber wie gesagt - das ist echt bitter. Uns hat die Überzeugung vor dem Tor gefehlt, wir hatten super Möglichkeiten. Wir hätten in gewissen Situationen cleverer spielen sollen, vielleicht auch mal zur Eckfahne gehen oder die Standardsituationen vermeiden. In der Halbzeit haben wir das Spiel ganz sachlich analysiert. Uns war bewusst, dass wir einen drauflegen müssen. Am Anfang ist es uns gut gelungen, dagegen zu halten. Am Anfang hat es der Gegner gut gemacht, dann haben wir taktisch leicht umgestellt. Am Anfang hätten wir gesagt: Auswärts ein Punkt in Osnabrück ist in Ordnung, obwohl wir jedes Spiel gewinnen wollen. Die zwei Punkte haben wir jetzt verschenkt."