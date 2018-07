Harte Landung für den Underdog

Vor einigen Wochen trennten die Pfälzer und die Giesinger noch zwei Ligen. Jetzt hielten Daniel Bierofkas Sechzger lange mit und hätten durch Adriano Grimaldi in Führung gehen können, der neben Mölders aufgebotene Stürmer traf aber nur den Innenpfosten (10.). "Wenn der Rasen nicht nass ist oder ich den Ball richtig treffe, geht er rein. Ärgerlich", so Grimaldi, Kollege Mölders ergänzte: "Der kann genauso gut reinspringen. Wenn wir hier in Führung gehen, glaube ich, gewinnen wir das Spiel."