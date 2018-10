Quirin Moll (TSV 1860): "Wir wussten, was uns in Meppen erwartet, ein hart umkämpftes Spiel. Wir wusssten auch, dass sie über lange Bälle kommen. Es darf uns nicht passieren, so ein Tor zu kriegen. Wir wollten über die Zweikämpfe ins Spiel kommen, das haben wir nicht gemacht. Wenn du die Zweikämpfe nicht annimmst, verlierst du. Ich würde am liebsten gleich weitermachen und das ausbügeln, aber wir müssen es so annehmen, wie es ist. Jetzt müssen wir das analysieren und haben Zeit, um das gerade zu rücken."

Hassan Amin (SV Meppen): "Es fühlt sich sehr gut an, der Sieg war extrem wichtig. Es freut mich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte. Ich hab' aus dem Augenwinkel gesehen, dass er reingeht. Wir wussten um die Stärke von 1860. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Ich finde nicht, dass die Scheidsrichterin das Spiel beeinflusst hat."