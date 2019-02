"Männer, in der Situation, in der wir gerade sind – wir brauchen euch! Wir haben viele junge Spieler. Wir wissen, der Sieg war unmenschlich wichtig", sagte der 33-jährige Stürmer und Routinier, nachdem Daniel Wein und Prince Owusu einen 0:1-Rückstand doch noch in den ersten Heimsieg des Jahres verwandelt hatten. Ein Beleg, dass auch Mölders wusste: Verlierst du gegen den Letzten, rutschst du nicht nur weiter in die Abstiegszone. Gelingt nicht einmal gegen gebeutelte Aalener ein Dreier, ist auch die Stimmung total im Keller.