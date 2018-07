TSV 1860 siegt beim VfR Garching Löwen-Sportchef Gorenzel: "Daniel und ich wollen das perfekte Spiel"

Gorenzel fordert Effektivität in Kaiserslautern

…taktische Mängel: "Einige Spieler sind noch etwas überengagiert. Sie müssen lernen, genau nach Aufgabe und aus der Struktur Fußball zu spielen. Sie haben in ihren vergangenen Rollen mehrere Positionen bekleidet, bei uns haben sie genaue Aufgabe. Wenn der ein oder andere die Aufgabe und den Raum nicht genau einhält, kommen wir nicht so durch, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir wirklich diese Rolle spielen wollen, die wir uns in der Dritten Liga zutrauen, dann müssen wir uns noch verbessern."