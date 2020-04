In moderneren Zeiten habe er damit begonnen, eine Excel-Datei anzulegen. Er erzählt: "Die habe ich aber seit 1996 nicht mehr weitergeführt. Jetzt hatte ich viel Zeit, um weiterzumachen – und bin schon bei den 2000er Jahren angekommen." Just am Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte, als das Trio am 9. August 2000 in Leeds ein 1:2 sah – und durch das 0:1 im Rückspiel die Gruppenphase der Champions League knapp verpasste.