München - Der Poker um Adriano Grimaldi hat begonnen – und der Tonfall nimmt dabei in Giesing deutlich an Schärfe zu. "Wenn Adriano glaubt, Druck auf den Verein aufzubauen: Das wird nicht funktionieren. Adi will Druck auf uns und auf Daniel Bierofka ausüben. Auf mich kann man gerne Druck aufbauen", sagte Löwen-Sportchef Günther Gorenzel beim Trainingsauftakt am Freitag: "Ich war lange in Russland, dort wird Druck noch etwas anders formuliert. Bei uns streikt sich kein Spieler weg, das werden wir nicht zulassen."