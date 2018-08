München - Erst der Ergebnis-Stress. Dann die Reisestrapazen. Um 10.30 Uhr hätte der Tross des TSV 1860 gestern nach dem Ausflug zum VfL Osnabrück wieder in München landen sollen. Nix da: Flugzeug kaputt! Und keine späteren Alternativen. Also fuhren Chefcoach Daniel Bierofka und Co. nach Düsseldorf, wo am frühen Nachmittag die Maschine abhob. Ankunft in München: früher Donnerstagabend. Mit an Bord: ein Zähler – und eine gemischte Gefühlslage.